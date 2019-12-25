Неизвестные обстреляли трамвайную остановку в Красногвардейском районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.

В Красногвардейском районе уличные вандалы обстреляли трамвайную остановку из пневматического пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 22 сентября в полицию обратился диспетчер трамвайного парка с информацией о том, что компания неизвестных выстрелила в остановку общественного транспорта на проспекте Наставников. Факт повреждения был зафиксирован правоохранителями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что трое жителей Петербурга устроили перестрелку на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV