  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные обстреляли трамвайную остановку в Красногвардейском районе
Сегодня, 9:59
185
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестные обстреляли трамвайную остановку в Красногвардейском районе

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.

В Красногвардейском районе уличные вандалы обстреляли трамвайную остановку из пневматического пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 22 сентября в полицию обратился диспетчер трамвайного парка с информацией о том, что компания неизвестных выстрелила в остановку общественного транспорта на проспекте Наставников. Факт повреждения был зафиксирован правоохранителями. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются. 

Ранее мы рассказывали о том, что трое жителей Петербурга устроили перестрелку на Дунайском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект наставников, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии