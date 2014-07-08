  1. Главная
Трое жителей Петербурга устроили перестрелку на Дунайском проспекте
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция Фрунзенского района разбирается в обстоятельствах конфликта на Дунайском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 21 сентября возле дома 34 местные жители услышали хлопки. На месте было установлено, что конфликт случился между 48-летним мужчиной и тремя неизвестными, один из напавших достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, последний ответил. После троица скрылась на автомобиле Honda Odyssey. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. 

К преступлению причастны двое находившихся в больнице горожан в возрасте 33 и 35 лет, на Плесецкой улице поймали третьего 26-летнего подозреваемого. 

Ранее на Piter.TV: задержан самокатчик, устроивший стрельбу из аэрозольного пистолета на проспекте Славы. 

Фото: Piter.TV 

