ФСБ заявила о задержании 56 человек, завербованных через "Дайвинчик"

В СК РФ отмечают, что фигурантами уголовных дел избрана мера пресечения от домашнего ареста до заключения под стражу.

Около 60 молодых россиян, включая несовершеннолетние лица, задержаны российскими силовыми структурами за последние почти полтора года по подозрению в террористической деятельности под воздействием украинской разведки через Telegram-бот знакомств "Дайвинчик/Lео". Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.

С июля 2025 года по настоящее время в различных регионах России задержаны 56 граждан нашей страны в возрасте от 12 до 24 лет, являвшихся пользователями Telegram-сервиса "Дайвинчик" и совершивших преступления под психологическим воздействием противника. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве добавили, что за период с августа по сентябрь 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Свердловской областях успешно задержаны восемь несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 до 17 лет), а также двое совершеннолетних россиян (19 и 24 лет). Злоумышленники планировали или уже совершили по заданиям спецслужб киевского режима поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов, автозаправочных станций (АЗС), объектов энергетической и транспортной инфраструктуры страны. Также подозреваемые выполняли функции курьеров по передаче полученных у обманутых граждан денежных средств в криптообменные пункты. В ФСБ добавили, что украинские представители в Telegram-сервисе для знакомств вступали в онлайн-контакт с российскими пользователями. Во время общения для развития романтических отношений молодые люди присылали свою геолокацию, а также оплачивали предварительные заказы в ресторане, переходили по направленным фишинговым ссылкам. Далее с обманутыми связывались украинские спецслужбы, представлявшиеся сотрудниками ФСБ России или Росфинмониторинга.

Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные геолокации будут использованы для нанесения ракетных ударов или беспилотных атак. ЦОС ФСБ РФ

Далее запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности украинцы склоняли к совершению поджогов для "проверки антитеррористической защищенности объектов". Сейчас в отношении фигкрантов расследования ведутся уголовные дела по части 2 статьи 205, части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ. Речь идет о террористическом акте, покушении на террористический акт и умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Силовики заметили, что с учетом тяжести преступлений злоумышленникам грозят значительные срок лишения свободы.

ФСБ пресекла деятельность 126 подпольных оружейников.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России