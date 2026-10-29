ФСБ заявила о задержании 56 человек, завербованных через "Дайвинчик"

Около 60 молодых россиян, включая несовершеннолетние лица, задержаны российскими силовыми структурами за последние почти полтора года по подозрению в террористической деятельности под воздействием украинской разведки через Telegram-бот знакомств "Дайвинчик/Lео". Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.
С июля 2025 года по настоящее время в различных регионах России задержаны 56 граждан нашей страны в возрасте от 12 до 24 лет, являвшихся пользователями Telegram-сервиса "Дайвинчик" и совершивших преступления под психологическим воздействием противника.
ЦОС ФСБ РФ
В надзорном ведомстве добавили, что за период с августа по сентябрь 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Свердловской областях успешно задержаны восемь несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 до 17 лет), а также двое совершеннолетних россиян (19 и 24 лет). Злоумышленники планировали или уже совершили по заданиям спецслужб киевского режима поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов, автозаправочных станций (АЗС), объектов энергетической и транспортной инфраструктуры страны. Также подозреваемые выполняли функции курьеров по передаче полученных у обманутых граждан денежных средств в криптообменные пункты. В ФСБ добавили, что украинские представители в Telegram-сервисе для знакомств вступали в онлайн-контакт с российскими пользователями. Во время общения для развития романтических отношений молодые люди присылали свою геолокацию, а также оплачивали предварительные заказы в ресторане, переходили по направленным фишинговым ссылкам. Далее с обманутыми связывались украинские спецслужбы, представлявшиеся сотрудниками ФСБ России или Росфинмониторинга.
Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные геолокации будут использованы для нанесения ракетных ударов или беспилотных атак.
ЦОС ФСБ РФ
Далее запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности украинцы склоняли к совершению поджогов для "проверки антитеррористической защищенности объектов". Сейчас в отношении фигкрантов расследования ведутся уголовные дела по части 2 статьи 205, части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ. Речь идет о террористическом акте, покушении на террористический акт и умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Силовики заметили, что с учетом тяжести преступлений злоумышленникам грозят значительные срок лишения свободы.
ФСБ пресекла деятельность 126 подпольных оружейников.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
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