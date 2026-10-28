ФСБ пресекла деятельность 126 подпольных оружейников

Оперативная работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, в России продолжается.

Российские силовые структуры выявили 126 подпольных оружейников в 53 регионах страны. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что у подозреваемых изъято свыше 360 единиц огнестрельного оружия. Дополнительно была прекращена деятельность 48 подпольных оружейных мастерских. Операция проводилась при совместных усилиях с правоохранительными структурами и Росгвардией.

В августе - сентябре 2026 года пресечена противоправная деятельность 126 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. ЦОС ФСБ России

В рамках задачи силовики забрали из незаконного оборота 363 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 1 436 гранат, 323 килограмма взрывчатки (тротил, порох) и 60 тысяч 509 патронов различного калибра. Также в списке изъятого оружия значатся гранатометы, пулеметы, пистолеты-пулеметы, автоматы, револьверы, пистолеты, карабины, ружья и винтовки.

Задержаны готовившие атаку на объект противоракетной обороны Москвы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России