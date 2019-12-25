Редкое издание "Вишневого сада" выставили на продажу

Минимальная стоимость книги на аукционе составляет 110 тысяч рублей.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги коллекционное издание Антона Павловича Чехова "Вишневый сад". Сейчас стартовая стоимость лота составляет 110 тысяч рублей. Аукцион пройдет 27 мая .

В книге можно обнаружить редкие загрязнения страниц и потертости. Обложку украшает полукожаный переплет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что рукопись письма Петра I выставили на аукцион в Петербурге. Документ находился в коллекции богатого банкира из Австрии по имени Альбин Шрам. Состоятельный мужчина собирал письма от XV до XX веков, которые были написаны членами королевской семьи, учёными, писателями и философами.

Фото: пресс-служба аукционного дома "Литфонд"