Рукопись письма Петра I выставили на аукцион в Петербурге

Документ находился в коллекции богатого банкира из Австрии.

Рукопись письма Петра I, посвященную Булавинскому восстанию, выставили на аукцион в Петербурге. Торги будет проводить аукционный дом "Литфонд", информация о лоте появилась на официальном сайте организации.

Так, рукопись письма императора в адрес князя Долгорукого, оценивается в 2,8 млн рублей. Петр I отправлял это письмо из Петербурга в армейское расположение у западных границ. Во время написания послания на юге России разразилось Булавинское восстание.

Документ находился в коллекции богатого банкира из Австрии по имени Альбин Шрам. Состоятельный мужчина собирал письма от XV до XX веков, которые были написаны членами королевской семьи, учёными, писателями и философами.

В прошлом году в Северной столице с молотка ушла книга с баснями Крылова. Лот продали почти за 3 млн рублей.

Фото: litfund.ru