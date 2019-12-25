В Петербурге книгу с баснями Крылова продали на аукционе почти за 3 млн рублей

Лот стал настоящей сенсацией, а в ходе торгов его стоимость выросла почти в два раза.

В Северной столице с молотка ушла книга с баснями Крылова. Лот продали почти за 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба РАД.

Отмечается, что лот стал настоящей сенсацией на аукционе. Как оказалось, в ходе торгов его стоимость выросла почти в два раза. Изначально книга с баснями стоила 1,5 млн рублей. В итоге её продали за 2,8 млн рублей. Известно, что аукцион длился 5 часов.

Соответствующий экземпляр книги имеет статус историко-культурной ценности и является библиографической редкостью.

Ранее мы сообщали о том, что в России выставят на торги монету XVIII века за 217 млн рублей.

Фото: википедия