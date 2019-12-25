В России выставят на торги монету XVIII века за 217 млн рублей

Это серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года.

Агентство по страхованию вкладов выставит на торги коллекционную монету — серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года с изображением императора Павла I. Ее стоимость оценивается в 217 миллионов рублей.

Обанкротившийся банк "Экспресс-кредит" получил монету от заемщика в качестве погашения долга. Это пробный портретный рубль, который в итоге не пошел в обращение.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 14 декабря, сам аукцион состоится в феврале 2021 года. Монета уже выставлялась на торги за 197 миллионов рублей, но она не была продана из-за перепроверки подлинности. После подтверждения подлинности цена выросла до 217 миллионов рублей.

Ранее на торги выставили уникальное прижизненное собрание сочинений Гоголя.

Фото: lot-online.ru



