На торги выставили уникальное прижизненное собрание сочинений Гоголя

Начальная цена лота 1,8 млн рублей.

Московский аукционный дом "Литфонд" выставил на продажу первое и единственное прижизненное издание писателя Николая Гоголя. Начальная цена лота 1,8 млн рублей.

Книги вышли в свет в 1842 году и были отпечатаны в типографии "А.Бородина и К". В четырехтомник вошли такие произведения, как "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Миргород", а также повести и комедии "Невский проспект", "Нос", "Шинель", "Записки сумасшедшего" и др.

В это время Гоголя не было в России. Изданием четырехтомника занимался товарищ писателя по Нежинской гимназии Н. Я. Прокопович. Впоследствии Сергей Аксаков вспоминал, что "дело это он [Прокопович] исполнил не совсем хорошо". Издание стоило "неимоверно" дорого, а типография сделала значительную контрафакцию.

Выставленное на торги собрание сочинений редкое. Как правило, в продаже встречаются лишь отдельные тома.

Ранее мы писали, что поэма Пушкина "Руслан и Людмила" выставлена на аукцион.

Фото: аукционный дом "Литфонд"