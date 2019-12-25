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Поэма Пушкина "Руслан и Людмила" выставлена на аукцион
Вчера, 22:31
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Поэма Пушкина "Руслан и Людмила" выставлена на аукцион

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Поэма Пушкина "Руслан и Людмила" 1828 года издания выставлена на аукцион. Лот реализуют в рамках торгов, которые устроит аукционный дом "Литфонд". Стартовая цена за этот лот – 2,8 млн рублей, сообщает сайт аукционного дома.

Будущий покупатель лота получит книгу форматом 20×12,5 см. В издании – 159 страниц, крепкий полукожаный переплет, а у самой книги корешок и углы  отреставрированы старой кожей. Вместе с книгой победитель аукциона получит современный полукожаный футляр с маленьким надрывом на авантитуле, аккуратный ремонт. 

Книга на аукционе – второе издание первой поэму Александра Пушкина при жизни. Кроме того, в этом издании опубликован знаменитый "Пролог", который начинался со строк: "У лукоморья дуб зеленый…".

Ранее мы сообщали о том, что изданную при жизни Достоевского повесть выставили на аукцион почти за 300 тысяч рублей.

Фото: litfund.ru

Теги: аукцион, литфонд, пушкин, руслан и людмила
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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