Поэма Пушкина "Руслан и Людмила" выставлена на аукцион

Поэма Пушкина "Руслан и Людмила" 1828 года издания выставлена на аукцион. Лот реализуют в рамках торгов, которые устроит аукционный дом "Литфонд". Стартовая цена за этот лот – 2,8 млн рублей, сообщает сайт аукционного дома.

Будущий покупатель лота получит книгу форматом 20×12,5 см. В издании – 159 страниц, крепкий полукожаный переплет, а у самой книги корешок и углы отреставрированы старой кожей. Вместе с книгой победитель аукциона получит современный полукожаный футляр с маленьким надрывом на авантитуле, аккуратный ремонт.

Книга на аукционе – второе издание первой поэму Александра Пушкина при жизни. Кроме того, в этом издании опубликован знаменитый "Пролог", который начинался со строк: "У лукоморья дуб зеленый…".

Ранее мы сообщали о том, что изданную при жизни Достоевского повесть выставили на аукцион почти за 300 тысяч рублей.

Фото: litfund.ru