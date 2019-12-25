Изданную при жизни Достоевского повесть выставили на аукцион почти за 300 тысяч рублей

Начальная цена лота – 280 тысяч рублей.

Столичный аукционный дом "Литфонд" выставил на продажу прижизненное издание писателя Фёдора Достоевского.

Издание вышло в Петербурге в 1856 году. Книга находится в современном цельнокнижном переплете, на некоторых страницах есть пометки карандашом. Первоначальная цена лота – 280 тысяч рублей. На аукционе, который состоится вечером 5 ноября, также продадут с молотка исторические бумаги, автографы, редкие книги и фотографии.

"Записки из Мёртвого дома" были написаны под впечатлением от заключения литератора в Омском остроге в 1850-1854 годах, куда он был сослан по делу петрашевцев. Повесть носит документальный характер.

Ранее зеркало с яхты Александра III выставили на продажу за 2,2 млн рублей.

Фото: wikimedia.org (Василий Перов "Портрет Ф. М. Достоевского" (фрагмент)); "Литфонд"