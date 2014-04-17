Уголовное дело в отношении убийцы Талькова зарегистрировали в Петербурге

В 1992 году подозреваемый скрылся в Израиле и в качестве обвиняемого был привлечён к делу заочно. 30 лет спустя Петроградский районный суд, также заочно, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве рок-музыканта и поэта Игоря Талькова, произошедшем 33 года назад. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов, пишет spb.aif.ru.

Ранее обвинительное заключение в отношении обвиняемого в этом концертного директора Валерия Шляфмана утвердила прокуратура. Следствие считает, что в октябре 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" он пытался застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова из-за очередности выступлений артистов на концерте. В момент выстрела тот увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение в грудь.

В 1992 году подозреваемый скрылся в Израиле и в качестве обвиняемого был привлечён к делу заочно. 30 лет спустя Петроградский районный суд, также заочно, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователь в суде пояснил, что обвиняемый находится в международном розыске и проживает безвыездно в Израиле. На начальном этапе Шляфман препятствовал следствию, утверждая, что стрелял Малахов, и убеждая свидетелей говорить то же самое. Затем он спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерной певца. Вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз, заявил следователь.

Фото: Piter.TV