Шляфману вынесен заочный приговор по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова

Валерий Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он признан виновным в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение.

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Валерий Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Видео: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга