"К убийству привела цепь случайностей": свидетель о гибели Игоря Талькова

Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов рассказал о событиях в день убийства певца.

Свидетель трагических событий, произошедших 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный", Сергей Ломов рассказал об убийстве Игоря Талькова. По словам бывшего сотрудника московского уголовного розыска и друга одно из подозреваемых, к гибели певца привела цепь случайностей. Об этом пишет "Пятый канал".

Ломов сообщил, что никакого умысла в убийстве артиста нет. Была обычная склока, которая переросла в грязную драку. При этом Тальков принимал в ней активное участие.

Бывший милиционер добавил, что оружие, из которого застрелили певца, незаконно принадлежало Игорю Малахову и переходило из рук в руки. В результате произошли роковые выстрелы.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Петербурга возобновил расследование убийства Игоря Талькова.

Напомним, артиста застрелили 6 октября 1991 года в Петербурге незадолго до выхода на сцену. По словам очевидцев, между певцом, его охранниками, концертным директором Шляфманом и Игорем Малаховым произошла потасовка. Оружие, из которого был застрелен Тальков, до сих пор не нашли. Обвинение предъявили Валерию Шляфману.

Видео: YouTube / TalkovTV