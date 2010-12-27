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СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова
Сегодня, 19:09
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Rybka123
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СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова

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В деле изменилась потерпевшая сторона.

Следственный Комитет Санкт-Петербурга возобновил расследование уголовного дела об убийстве советского певца Игоря Талькова. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В деле изменилась потерпевшая сторона. В связи со смертью мамы музыканта,  В следствием удовлетворено  ходатайство Татьяны Тальковой,  вдовы  Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей.  Расследование продолжается.

Напомним, что Тальков был застрелен в 1991 году. Главным подозреваемым в деле был признан концертный директор Валерий Шляфман, которые незадолго до обвинений иммигрировал в Израиль. В 1993 году расследование было приостановлено в связи.

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Фото: открытые источники 

Теги: следственный комитет , тальков , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка

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