СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова

В деле изменилась потерпевшая сторона.

Следственный Комитет Санкт-Петербурга возобновил расследование уголовного дела об убийстве советского певца Игоря Талькова. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В деле изменилась потерпевшая сторона. В связи со смертью мамы музыканта, В следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей. Расследование продолжается.

Напомним, что Тальков был застрелен в 1991 году. Главным подозреваемым в деле был признан концертный директор Валерий Шляфман, которые незадолго до обвинений иммигрировал в Израиль. В 1993 году расследование было приостановлено в связи.

Ранее на Piter.TV: В Кресты пытались пронести леденцы с наркотиками

Фото: открытые источники