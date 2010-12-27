В Кресты пытались пронести леденцы с наркотиками

Женщину, пытавшуюся передать посылку, задержали.

Знакомая одного из заключенных СИЗО-1, известного как Кресты, пыталась передать посылку с леденцами, начиненными наркотиками. Об этом сообщает УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительную передачку заметили сотрудники СИЗО. Они обратили внимание на странный цвет конфет, в сердцевине которых виднелось странное белое вещество. В ходе проверки выяснялось, что необычное вещество является наркотиком и имеет общую массу 1,19 грамм.

Женщину, пытавшуюся передать посылку, задержали. В отношении нее могут возбудить уголовное дело.

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Фото: УФСИН