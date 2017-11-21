Метеоры свяжут Невскую Дубровку с Петербургом

Новый причал может появиться в 2019 году.

В 2019 году напротив мемориала "Героям Метростроя" может появиться новый причал для пассажирских лайнеров. Планируется, что он свяжет Невскую Дубровку с Петербургом. Об этом сообщает телеканал "78", ссылаясь на слова замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка.

Из Петербурга в Дубровку людей будет возить метеор. До конца этого года должен быть подготовлен проект. Строить причал начнут весной 2019 года. Строительство обойдется городу в 60 млн рублей.

Ранее мы писали, что РЖД запустит 360 дополнительных рейсов в новогодние праздники.

Фото: pixabay.com