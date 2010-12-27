РЖД запустит 360 дополнительных рейсов в новогодние праздники

Увеличенное количество составов будет курсировать, в том числе, из Петербурга.

ОАО "Российские железные дороги" запустит 360 дополнительных поездов в новогодние праздники. Увеличенное количество составов будет курсировать, в том числе, из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезда будут ходить из Москвы в Петербург, Таллин, Хельсинки, Великий Новгород, Великие Луки и Петрозаводск. Из Северной столицы дополнительные составы будут курсировать в Адлер, Череповец, Воронеж, Брянск, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Киров, Казань, Минеральные Воды, Курск, Орел и Великие Луки. Кроме того, планируется запустить рейсы из Москвы в Мурманск.

Такие меры были приняты ОАО "РЖД" в связи с увеличением пассажиропотока в новогодние каникулы. Больше всего билетов было куплено на период с 28 по 30 декабря 2018 года и с 6 по 8 января 2019 года.

Ранее мы писали, что на станции "Девяткино" изменится порядок прохода к электричкам.

Фото: pixabay.com