На станции "Девяткино" изменится порядок прохода к электричкам

На платформе закончился ремонт.

В пресс-службе РЖД рассказали об изменениях в графике работы пригородных касс в "Девяткино", а также правил прохода к электричкам. Новые меры вступят в силу с 28 октября. Обновления связаны с завершением капитального ремонта на третьей платформе железнодорожной станции.

Прибытие/отправление пригородных поездов на станцию Девяткино в направлении от Санкт-Петербурга осуществляется к/от пассажирской платформы 3, оформление проездных документов осуществляется в пригородных билетных кассах, расположенных на платформе под номером 3, проход к пригородным поездам (на платформу № 3) осуществляется через турникетные линейки 1 и 2, которые находятся на пассажирской платформе 3 заявили в РЖД

Посмотреть развернутое расписание можно на навигационных табличках и стендах с информацией на территории вокзала. Также получить данные можно на официальном сайте компании.

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Фото: Pixabay.com