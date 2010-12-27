На Новоселов петербуржец похитил ноут из детского сада

Малыши остались без технического оснащения.

В Невском районе Петербурга в правоохранительные органы обратились сотрудники 79 детского сада. Заявители рассказали полиции, что неизвестный проник на территорию учреждения и незаконно вынес дорогостоящую технику. Инцидент произошел вечером 25 октября по улице Новоселов. По предварительной информации злоумышленник украл ноутбук в период с 17 и до 22 часов.

Заведующая детсадом рассказала, что переносной компьютер был приобретен руководством для нужд заведения. Дошкольной организации будет тяжело обходиться без данного оборудования. Полиция установила, что момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас оперативники отсматривают кадры.

Напомним, что в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим над Синаем.

Фото: Piter.tv