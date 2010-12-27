В Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим над Синаем

Петербуржцы вспомнят жертв авиатрагедии.

В Санкт-Петербурге состоится панихида о жертвах авиакатастрофы над Синаем. Местные жители придут отдать дань памяти погибшим во время перелета из Египта. Собрание запланировано на 31 октября в Троице-Измайловском соборе на Новоизмайловском проспекте, 7А. Начало церемонии - в 7 часов утра.

После панихиды все желающие направятся на территорию Серафимовского кладбища. Также памятник жертвам "Сложенных крыльев" посетят близкие люди и родственники, а также чиновники города.

Напомним, что 31 октября исполнится три года с момента падения лайнера Airbus A321. Крушение произошло во время перелета из шарм-Эль-Шейха в Петербург. В общей сложности погибло 224 человека.

Напомним, что в "Пулково" пассажиры смогут нарядиться в образы великих людей, связанных с Петербургом.

Фото: Piter.tv