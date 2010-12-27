В "Пулково" пассажиры смогут нарядиться в образы великих людей, связанных с Петербургом

Мероприятие проводится в рамках программы "Великие имена России".

Завтра петербуржцы и гости города смогут временно побывать в различных эпохах и стать великими людьми, связанными с прошлым Северной столицы. Волонтеры победы устроят на привокзальной площади около аэропорта "Пулково" акцию "Великие имена России". С 14 до 18 часов активисты будут предлагать прохожим нарядиться и сфотографироваться в образах российских деятелей культуры, искусств и других общественно значимых сфер.

Напомним, что проект является общественной инициативой и организуется в городах по всей стране. В Петербурге он реализуется как раз в тот период, когда местным жителям предлагают выбрать новое название для "Пулково". Крупнейшие аэропорты получат дополнительное наименование в честь выдающихся соотечественников.

Напомним, что в "Пулково" из ОАЭ накануне прибыл крупнейший в мире пассажирский самолет.

Фото: Piter.tv