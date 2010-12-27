В Пулково прибыл крупнейший в мире пассажирский самолет

Гости из ОАЭ без происшествий сели в аэропорту города на Неве.

В Санкт-Петербурге приземлился самый большой пассажирский самолет. Лайнер прибыл на территорию аэропорта "Пулково" вечером 25 октября. Аэробус A380-800 совершит четыре рейса из Северной столицы до ОАЭ. О значимом событии для организации заявил генеральный директор "Воздушные ворота Северной столицы" Владимир Якушев.

Специалист заметил, что ранее в "Пулково" не проводились работы с судном такого уровня и масштаба. В длину корпус судна достигает 73 метров, а размах крыла - около 80 метров. Весит "железная птица" около 277 тонн. На воздушном корабле может разместиться до 525 пассажиров.

Фото: Piter.tv