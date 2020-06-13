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Туристы задержались в Петергофе из-за поломки "Метеора"
Сегодня, 10:48
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Туристы задержались в Петергофе из-за поломки "Метеора"

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Задержка составила более часа.

Теплоход рейса Петергоф — Петербург с туристами задержался 13 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

По предварительным данным, из-за технической неисправности отправку прогулочного судна "Метеор-238" в город на Неве отменили. Пассажиров отправили на теплоходе "Метеор-209". Задержка составила более часа. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: судно с 11 пассажирами заглохло у Дворцового моста.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: метеор, петергоф, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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