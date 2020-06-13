Туристы задержались в Петергофе из-за поломки "Метеора"

Задержка составила более часа.

Теплоход рейса Петергоф — Петербург с туристами задержался 13 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, из-за технической неисправности отправку прогулочного судна "Метеор-238" в город на Неве отменили. Пассажиров отправили на теплоходе "Метеор-209". Задержка составила более часа.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: судно с 11 пассажирами заглохло у Дворцового моста.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры