Судно с 11 пассажирами заглохло у Дворцового моста

Прокуратура проверит все обстоятельства инцидента, а также исполнение законодательства о безопасности плавания при эксплуатации водного транспорта.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту незаконной перевозки пассажиров на катере Bayliner по Неве в Петербурге. Инцидент произошел в ночь на 12 июля, когда сотрудники транспортной полиции патрулировали акваторию и обнаружили маломерное судно с 11 людьми на борту. У катера заглох двигатель, и правоохранители организовали его буксировку.

Позднее выяснилось, что перевозка пассажиров на катере осуществлялась без соответствующей лицензии, с нарушением пассажировместимости и в запрещенное для нахождения в реке время.

Прокуратура проверит все обстоятельства инцидента, а также исполнение законодательства о безопасности плавания при эксплуатации водного транспорта. Виновники будут привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что напавшего на женщину в Парголово медведя застрелили полицейские.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура