Напавшего на женщину в Парголово медведя застрелили полицейские

Погибшая являлась дрессировщицей.

В ГСУ СК РФ по Петербургу организовали проверку по факту нападения медведя на женщину в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, животное набросилось на женщину, в результате чего она погибла, и сбежало. Местная жительница содержала двух медведей на своем участке в Парголово законно.

Напавшего медведя застрелили сотрудники полиции, второй находится в вольере и не представляет опасности для окружающих. По имеющейся информации, погибшая являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Кроме того, проверку после нападения организовала прокуратура Выборгского района Петербурга.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу