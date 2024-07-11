Напавшего на женщину в Парголово медведя застрелили полицейские

В ГСУ СК РФ по Петербургу организовали проверку по факту нападения медведя на женщину в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, животное набросилось на женщину, в результате чего она погибла, и сбежало. Местная жительница содержала двух медведей на своем участке в Парголово законно.
Напавшего медведя застрелили сотрудники полиции, второй находится в вольере и не представляет опасности для окружающих. По имеющейся информации, погибшая являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.
Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Кроме того, проверку после нападения организовала прокуратура Выборгского района Петербурга.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в результате поножовщины в Приморском районе Петербурга скончался иностранец.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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