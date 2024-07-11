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Напавшего на женщину в Парголово медведя застрелили полицейские

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Погибшая являлась дрессировщицей.

В ГСУ СК РФ по Петербургу организовали проверку по факту нападения медведя на женщину в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По предварительным данным, животное набросилось на женщину, в результате чего она погибла, и сбежало. Местная жительница содержала двух медведей на своем участке в Парголово законно. 

Напавшего медведя застрелили сотрудники полиции, второй находится в вольере и не представляет опасности для окружающих. По имеющейся информации, погибшая являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года. 

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Кроме того, проверку после нападения организовала прокуратура Выборгского района Петербурга. 

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в результате поножовщины в Приморском районе Петербурга скончался иностранец.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, нападение медведя, парголово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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