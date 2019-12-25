В результате поножовщины в Приморском районе Петербурга скончался иностранец

Установлено, что 6 июля во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина нанес ножевые удары своим оппонентам.

Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в поножовщине на улице 3-я Конная Лахта. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 6 июля поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что у дома 23 по улице 3-я Конная Лахта мужчина получил ножевое ранение в ходе драки. Наряд полиции на месте происшествия обнаружил 39-летнего жителя Амурской области и его ровесника, гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Оба были госпитализированы.

Также полицейские по подозрению в причастности к этому преступлению задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения и проживавшего в бытовке при шиномонтаже – в доме 23 по улице Конная Лахта – 40-летнего жителя Нижегородской области. Установлено, что 6 июля во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина нанес ножевые удары своим оппонентам.

Позже из медицинского учреждения поступила информация о том, что доставленный в тяжелом состоянии от дома 23 по улице 3-я Конная Лахта иностранец скончался.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали велосипедиста, который напал на водителя на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV