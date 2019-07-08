В Петербурге задержали велосипедиста, который напал на водителя на проспекте Стачек

В отношении него дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские задержали подозреваемого в конфликте с водителем на проспекте Стачек. Об этом 7 июля рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кировского района 2 июля из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним обратился 42-летний житель Кудрово с химическим ожогом глаз. По словам мужчины, у него произошел конфликт с велосипедистами при выезде со двора дома 67 по проспекту Стачек, в результате которого они разбили цепью лобовое стекло его автомобиля Fiat, распылили в лицо содержимое газового баллончика и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

У дома 52 по улице Орджоникидзе 6 июля сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали неработающего 37-летнего петербуржца. В отношении него дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти