Неадекватный петербуржец зарезал свою бабушку в подъезде дома на Новосибирской

В понедельник, 20 октября, в 18:20 полицейским Приморского района поступил сигнал о неадекватном поведении жителя дома №18/5 на Новосибирской улице. Сообщалось, что мужчина бродил по подъезду здания, держа в руке нож. Стены подъезда оказались испачканы кровью, а на лестничном пролете лежала пожилая женщина.

Прибывший наряд сотрудников правоохранительных органов быстро установил личность подозреваемого — им оказался проживавший в доме 22-летний гражданин. Выяснилось, что потерпевшей стала его 84-летняя бабушка, которая с тяжёлыми травмами была доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась.

Молодого человека задержали, однако допрос осложнился тем, что тот не мог ясно объяснить произошедшее. Поскольку состояние задержанного вызывало сомнения относительно его психического здоровья, прибывшие на место психиатры приняли решение направить молодого человека на обследование. Из квартиры подозреваемого сотрудники изъяли несколько ножей и шприцы.

Собранные материалы были направлены следователям для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV