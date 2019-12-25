В Верхне-Ивановском сквере завершён ремонт парковых дорожек

Благодаря проведенным мероприятиям улучшится удобство передвижения по скверу, создав комфортные условия для прогулок горожан.

Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина сообщила о завершении ремонта набивных парковых дорожек в Верхне-Ивановском сквере. Работы проводились на территории площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.

Специалисты удалили поврежденные участки дорожного полотна, выровняли основание, уплотнили грунт и устранили имеющиеся дефекты поверхности.

Далее были выполнены следующие этапы укладки: песок, крупные и мелкие фракции щебня, завершающим слоем стал розовый гранитный отсев. Благодаря проведенным мероприятиям улучшится удобство передвижения по скверу, создав комфортные условия для прогулок горожан.

Ранее стали известны подробности о благоустройстве Новосибирского сквера в Приморском районе.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург