Дети петербургских портовиков высадили цветы на Канонерском острове

Летняя трудовая смена подростков длится уже вторую неделю.

Яркие цветы появились на Канонерском острове. Это стало возможным благодаря труду детей петербургских портовиков, а также жителей Канонерского острова, принимающих участие в работе Трудовых отрядов ППК "Проект Экопорт". Летняя трудовая смена подростков длится уже вторую неделю. Помимо озеленения ребята занимаются уборкой и благоустройством общественных пространств на территории округа "Морские ворота".

На прошлой неделе мы убирали траву, красили поребрики, высаживали цветы, также работали в библиотеке, обеспыливали книги, убирались там, пылесосили. Также сейчас вот мы также убираем траву, сажаем цветы, будем красить корабль вот этот. Наталья Анисимова, участница трудового отряда ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

От высадки цветов дети сотрудников Контейнерного терминала Санкт-Петербург перешли к покраске одного из памятников на Путиловской набережной. Работа с памятными местами является отдельным направлением молодежной смены. Дети узнают больше о воинской и трудовой славе Ленинграда, подвигах портовиков в годы Великой Отечественной войны. А вместе с тем – получают первый в жизни опыт официальной работы.

Я считаю, что, в принципе, она важна. В будущем все равно придется работать, получать опыт раньше лучше. Плюс работа не такая уж тяжелая и долгая, так что после работы можно также пойти погулять, если есть желание. Но всё равно, ну, выходные есть, так что тоже поотдыхать время есть. Марьяна Ломовская, участница трудового отряда ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

По соседству с отрядом Контейнерного терминала трудятся дети сотрудников Морского порта Санкт-Петербург. Ребята наводят порядок на территории конноспортивной школы Морской конек. Старательно устраняют последствия действий вандалов, которые разукрасили знаковые для района скульптуры – двух бронзовых коней.

Сейчас мы занимаемся тем, что оттираем коня от граффити и некоторые собирают мусор, некоторые срезают лишние веточки от деревьев. И опять же сажаем цветы. Ольга Чуринова, участница трудового отряда Морской порт Санкт-Петербург

Нам повезло, что сегодня у нас и новые цветы появятся. Нам облагородят наши тренажеры, легендарные лошадки, которые уже стоят здесь 10 лет. Поэтому огромное спасибо за этот труд, который вносит большие плоды нашему возрастающему поколению. Оскар Волков, главный тренер и руководитель школы "Морской конек"

Участники трудовой смены не только работают, но и проводят время вместе, узнают много нового. В программе смены Трудовых отрядов Первой Портовой компании предусмотрена и развлекательная часть – конкурсы и викторины, познавательные экскурсии по интересным местам Канонерского острова.

В библиотеке у нас был квиз, мы угадывали всякие разные песни. Что ещё у нас там было? Композиторов угадывали, в общем, много было всего интересного и весело всегда. Наталья Анисимова, участница трудового отряда ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

За время трудовой смены дети портовиков привели в порядок Путиловскую набережную и сквер у памятника "Воинам-канонерцам", потрудились в библиотеке на Двинской и убрали местный пляж, высадили сотни новых цветов и собрали десятки мешков мусора. Серьезный вклад в благоустройство города, а главное – в развитие трудового характера и бережного отношения к родной земле у самих ребят.

Фото и видео: Piter.tv