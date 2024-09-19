Морской порт Санкт-Петербург открыл первую трудовую подростковую смену в рамках проекта "Экопорт"

Морской порт Санкт-Петербург открыл первую трудовую подростковую смену. В течение двух недель ребята от 14 до 18 лет будут помогать в благоустройстве скверов и памятников, работать в библиотеке и на других местах МО "Морские ворота".

В Морском порту Санкт-Петербург и Контейнерном терминале Санкт-Петербург стартовала подростковая трудовая смена – 2 отряда будут работать на объектах муниципального округа "Морские ворота". Среди задач: уборка территорий от мусора, благоустройство скверов и памятников, высадка цветов в клумбы, работа в библиотеке и многое другое. Свой первый трудовой опыт получают дети сотрудников портовых предприятий, а также присоединившиеся к ним школьники Кировского района в возрасте от 14 до 18 лет. Все ребята трудоустроены официально через Центр занятости совместно с организацией "Мир молодежи". Мероприятие проходит при поддержке районного отдела благоустройства. Летние Трудовые отряды для петербургских портовиков – это первый опыт привлечения подростков на общественно-значимые работы.

Это интересно тем, что мы во-первых можем трудоустроить подростков и заложить в них какие-то правильные принципы именно здорового гражданского общества. Александр Иванов, старший бригадир организации "Мир молодежи"

Так молодежь не только приобщается к труду и учится честно выполнять свои обязанности, но и развивает ответственное экологическое поведение. Делает свой город чище и лучше. Работа трудовых отрядов организована в рамках масштабного проекта "Экопорт" Первой Портовой Компании – более сотни подростков – детей портовиков и жителей городов присутствия приступили к работе в Санкт-Петербурге, Кингисеппском районе Ленинградской области и Туапсе.

Мероприятие соответствует социальным принципам нашей компании, которые заключаются в поддержке и воспитании юного поколения. А также принципам экологичности. Поэтому это мероприятие органично вписывается в нашу социальную политику. Дмитрий Воробьев, руководитель управления по связям с общественностью АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Отряды уже успели привести в порядок скверы у памятника "Героям-морякам-балтийцам", "Воинам-канонерцам" и аллею на Путиловской набережной. На территории более чем 1 км юные петербуржцы убирали мусор и скошенную траву, ухаживали за деревьями.

Это прям очень приятное чувство, что можно убраться и помочь всем, ведь мы же для всех это делаем, а не только для для себя или ради зарплаты. А еще для того, чтобы людям было приятно ходить тут, отдыхать. Ольга Чуринова, внучка сотрудника АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Например, для студента колледжа Кирилла Артюхина эта работа – первая в жизни. В прошлом году он уже пытался трудоустроиться – не вышло. В этот раз с предложением провести лето с пользой пришел его отец – докер Контейнерного терминала Санкт-Петербург.

Папа сказал, что можно поработать полмесяца. Я думаю, почему бы и нет, почему бы не прибавить чуть-чуть денег в свой кошелек и помочь городу с благоустройством. Очень здорово, что так организовали, потому что я годом раньше искал работу и никак не мог найти – мне все отказывали работодатели из-за маленького возраста. А тут все понятно – работай и получай деньги и ценный опыт. Кирилл Артюхин, сын сотрудника ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"

Как признаются сами ребята, работа не напряженная. Проводишь время на природе, а в перерывах портовики даже угощают мороженым. Многие уже сдружились: вместе трудятся и болтают, обсуждают, куда потратят первые заработанные деньги.

Я хотела себя попробовать в этом, в разных направлениях поработать, чтобы в будущем было легче определиться с работой. Во-вторых, денежка лишней не бывает, можно так сказать. А, в-третьих, мне эта экологическая сфера нравится. Я занимаюсь спортом, плаванием, уже почти 8 лет – так что хотелось бы половину потратить на спорт, что-нибудь новенькое купить, а половину оставить на накопления: вдруг если захочется, что-то куплю себе. София Обручкова, дочь сотрудницы АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Помимо трудовых будней ребят ждет насыщенная программа: экскурсии в Морской порт Санкт-Петербург и Контейнерный терминал порта. А также мастер-классы и увлекательные квесты в библиотеке Кировского района.

Мы проводим экологические акции, праздники организуем не только в рамках трудоустройства. Мы действительно закладываем ценности и стараемся развивать молодежь в рамках нашего гражданского общества. Чтобы они понимали, где они живут, были настоящими патриотами и любили свою Родину. Александр Иванов, старший бригадир организации "Мир молодежи"

За летнюю смену участникам Трудовых отрядов предстоит много сделать на благо родного города. В итоге ребята получат не только первый опыт работы и первую зарплату, но и новых друзей, и что самое главное – задумаются о бережном отношении к окружающей среде.