В Морском порту Санкт-Петербург почтили память погибших портовиков

Участники памятного митинга возложили цветы к монументам, а также принесли портреты своих родственников, тех, кто работал в порту в годы войны и кто защищал наш город и всю страну от фашизма.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника "Героям-морякам Балтийского морского пароходства и Ленинградского порта", рядом с Главными воротами Морского порта Санкт-Петербург прошел памятный митинг. В нем приняли участие работники порта, администрация Кировского района, курсанты-макаровцы, школьники, а также 90 ветеранов порта – это люди, которые десятки лет отработали сначала в Ленинградском морском торговом порту, а потом и его преемнике – Морском порту Санкт-Петербург. Среди них блокадники, труженики тыла и бывшие узники концлагерей.

Хочется сказать огромные слова благодарности тем ветеранам, которые еще живы, благодаря которым у нас с вами мирное небо над головой. Наталия Борейко, первый заместитель главы администрации Кировской района Санкт-Петербурга

Во время блокады Ленинградский морской торговый порт стал передним краем обороны города. Он был переоборудован под военные цели: перевозили войска, боеприпасы, продовольствие. В годы войны порт не переставал работать ни на минуту. По традиции сотрудники порта и ветераны возложили памятные венки и корзины с цветами к монументу героям-морякам Балтийского морского пароходства и Ленинградского порта. Память погибших моряков почтили минутой молчания.

Порт работал всегда, было большое количество погибших. Кроме того при прорыве немцев на Угольную гавань порт нашел в себе силы: собрали ополчение и с бойцами военно-морского флота заняли оборону до прихода основных частей Красной армии. Андрей Ярославцев, управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Петербуржцы пришли с портретами своих родственников. Например, Петров Георгий Филиппович, работал крановщиком в порту, погиб при его артобстреле в 1941 году. Вспоминали всех тех, кто ценой своей жизни защищал страну от фашизма: плотники, грузчики, шоферы, кладовщики, кузнецы, врачи.

Блокада – это ад какой-то! Мы даже не представляли, что мы испытаем и как мы выживем. Но мы выжили за счет своих родителей, за счет мамы, которая пошла сдавать кровь, одили окопы рыли, вязали носки, рукавицы для армии. Галина Горохова, председатель общества жителей блокадного Ленинграда

Для участников праздника организовали полевую кухню. Всех угощали гречневой кашей, хлебом и горячим чаем. Несмотря на суровую петербургскую погоду, на лицах были улыбки и слезы радости. Курсанты-макаровцы стойко несли почетный караул. Также студенты подготовили программу со стихотворениями и песнями военных лет и вместе с учениками 379 школы Кировского района поздравляли ветеранов.

Очень порадовали детки, они хорошую душевную песню спели. Курсанты тоже очень удивили. А самое главное – мы сами вместе здесь собрались, обсудили, почтили память. Совместно с нашими коллегами песню спели – мне очень понравилось. Я уже услышала мнение коллег: они все были очень рады. Оксана Иванова, руководитель направления по повышению операционной эффективности АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Памятные мероприятия прошли и на Канонерском острове. Здесь, вдоль Морского канала, ветераны Великой Отечественной войны и юные петербуржцы возложили цветы к памятнику погибшим канонерцам.

Пока на Земле будет хоть один человек, который будет помнить об этой войне, значит память о ней жива. И наша задача, более старшего поколения, передавать всю ту память, которая нам досталась от наших отцов и дедов, которые были связаны с войной, нашим детям, нашим внукам. Борис Логунов, глава муниципального образования "Морские ворота"

Подобные мероприятия стали для Морского порта уже традицией: ежегодно работники не только чтят память погибших портовиков и моряков, а также благоустраивают мемориалы на территории предприятия и активно поддерживают ветеранское движение Петербурга.

Видео: Морской порт Санкт-Петербург