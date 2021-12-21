В Петербурге завершилась трудовая подростковая смена в рамках проекта Трудовые отряды "Экопорт"

Процесс трудоустройства ребят прошёл по всем правилам — их оформили через Центр занятости Кировского района.

Половина августа пролетела незаметно, а вместе с ней закончилась и трудовая подростковая смена в рамках проекта Трудовые отряды "Экопорт". В течение двух недель 32 подростка облагораживали дворы и набережные, очищали район от мусора на объектах муниципального округа "Морские ворота". Процесс трудоустройства ребят прошёл по всем правилам — их оформили через Центр занятости Кировского района. Заработную плату участникам обеспечили Предприятия Первой Портовой Компании – Морской порт Санкт-Петербург и Контейнерный терминал Санкт-Петербург – она существенно выше установленных нормативов. А ещё ребята получили доплату от Центра занятости.

Я считаю, что в первую очередь они развивают в себе ответственность за город, за благоустройство. Во-вторых, все-таки наш морской порт поддерживает трудовые отряды финансово, т.е. за это они получат зарплату, они официально трудоустроены. В-третьих, по-моему, это самое основное – провести время с пользой на благо города. Яна Митрошина, председатель молодежного совета АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Для кого-то это первые самостоятельно заработанные деньги. 15-летняя Лиза Мелешкевич еще в прошлом году пыталась устроиться на работу, но не вышло. Этим летом впервые начался набор в трудовые отряды для детей петербургских портовиков, и Лиза не упустила свой шанс – стала частью дружной команды.

На самом деле я бы очень хотела купить себе телефон, потому что моему уже…ну очень древний, ему где-то, наверное, 5 лет, если не больше плюс-минус. Я бы хотела купить себе новый телефон и маме на день рождения хотела бы подарить хороший дорогой подарок. Лиза Мелешкевич, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Пока не задумывался об этом, думаю, на что-то полезное потрачу, на что-то нужное. Кирилл Артюхин, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"

Вообще изначально папа предложил поработать, денег заработать. А когда я узнал, что тут волонтерство... Нууу, работа как бы нетяжелая, а изначально я хотел, ну в плане поработать и денег получить, а тут ты по факту помогаешь стране, природе. И за это еще и бонус деньгами получаешь. Роман Утешев, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"

Ну, из-за того, что я занимаюсь спортом, то есть плаванием, восемь лет. Ну, уже почти восемь лет, так что хотелось бы, половину потратить на спорт, там, что-нибудь новенькое купить, а половину просто оставить на накопление. Вдруг, если что-нибудь захочется или на что-нибудь накоплю, куплю себе. София Обручкова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

В последний рабочий день подростки активно благоустраивали городские пространства: на территории конной школы они закрашивали граффити, в парке подрезали разросшиеся кусты, а на пляже провели масштабную уборку. День выдался жарким, поэтому в перерывах молодежь угощалась мороженым. А уже в завершение смены ребята установили специальные таблички с призывом бережно относиться к общественному пространству.

Там было граффити, мы решили нарисовать коней, потому что это конная школа, потом цветочки просто, чтобы по красоте, а корабль – потому что морской порт. Ульяна Рязанова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Моментами было сложно, конечно, а так мне понравилось. Было много интересных историй, мы, например, спасли чайку, также мы красили клумбы, поребрики, всякие разные памятники, убирали траву, пляж убирали, много было всего интересного, также убирались в библиотеке. Наталья Анисимова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Это прям очень приятное чувство, что можно убраться и помочь всем. Потому что мы же для всех это делаем, а не только для себя и для того, чтобы получить зарплату. А ещё для того, чтобы людям было приятно ходить тут, отдыхать. Ольга Чуринова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Энтузиазм и трудолюбие ребят не остались незамеченными — район заметно преобразился благодаря их стараниям. Дети портовиков признались, что работа в команде научила их не только практическим навыкам, но и показала, как важно заботиться о месте, где ты живёшь. Организаторы программы уверены: этот опыт станет для подростков не просто летней подработкой, а первым шагом к формированию ответственного отношения к родному району.

