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Петербург занял первое место среди регионов в России по утилизации электроники
Сегодня, 8:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург занял первое место среди регионов в России по утилизации электроники

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Также Петербург является единственным регионом России, где создана уникальная система сбора опасных отходов от населения.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подвели итоги федеральной экологической программы "Школа утилизации: электроника" и наградили победителей – регионы, в которых в 2023 году были созданы наиболее благоприятные условия для раздельного сбора отходов электроники.

Как рассказал Смольный, Петербург занял первое место в номинации регионов-лидеров экопросветительской программы "Школа утилизации", которая реализуется в 16 субъектах РФ. Отмечается, что сегодня на каждого россиянина приходятся десятки килограммов старой техники в год. Её грамотная переработка очень важна с точки зрения охраны окружающей среды.

В 2023 году участие в программе "Школа утилизации" приняли 1063 петербургских организаций, причем больше половины из них - образовательные.

Также Петербург является единственным регионом России, где создана уникальная система сбора опасных отходов от населения. Горожане бесплатно могут сдать отслужившую технику, лекарственные препараты, ртутные приборы. В городе функционируют 23 экопункта, причем сразу 4 новых открылись неделю назад в разных районах Северной столицы.

Фото: Смольный

Теги: старая техника, экопункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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