Концерт "Пер Гюнт"

4 мая Филармонию им. Шостаковича. наполнит классическая музыка. Начало в 15:00. Возрастное ограничение 6+

История о человечности. Пронизывающие параллели и актуальность большинства произведений удивительны, ведь наша душа всегда готова противостоять злу.

Пер Гюнт обошёл весь мир в поисках своего предназначения, но так и не нашёл того, что искал. На родине все это время его ждала Сольвейг. Именно любовь и помогла герою ему обрести себя, найти истину.

Органный концерт, основанный на сюжете норвежской драматической пьесы "Пер Гюнт", поразит поэтикой своих текстов и музыкальной драматургией. Насладитесь музыкой Эдварда Грига.

Анастасия Лазарева — художественное слово;

Екатерина Герман — скрипка; Семён Сердюков — кларнет;

Юлия Розовская — виолончель;

Павел Иванов — перкуссия;

Георгий Фёдоров — фортепиано.

Орган: Gustav Steinmann.

Продолжительность концерта – 1 час, без антракта.

Фото: Pxhere