Концерт "Пер Гюнт"

История о человечности. Пронизывающие параллели и актуальность большинства произведений удивительны, ведь наша душа всегда готова противостоять злу.
Пер Гюнт обошёл весь мир в поисках своего предназначения, но так и не нашёл того, что искал. На родине все это время его ждала Сольвейг. Именно любовь и помогла герою ему обрести себя, найти истину.
Органный концерт, основанный на сюжете норвежской драматической пьесы "Пер Гюнт", поразит поэтикой своих текстов и музыкальной драматургией. Насладитесь музыкой Эдварда Грига.
Анастасия Лазарева — художественное слово;
Екатерина Герман — скрипка; Семён Сердюков — кларнет;
Юлия Розовская — виолончель;
Павел Иванов — перкуссия;
Георгий Фёдоров — фортепиано.
Орган: Gustav Steinmann.
Продолжительность концерта – 1 час, без антракта.
Фото: Pxhere
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