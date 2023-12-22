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Концерт "Пер Гюнт"
4 мая, 15:00
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Концерт "Пер Гюнт"

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4 мая Филармонию им. Шостаковича. наполнит классическая музыка. Начало в 15:00. Возрастное ограничение 6+

История о человечности. Пронизывающие параллели и актуальность большинства произведений удивительны, ведь наша душа всегда готова противостоять злу. 

Пер Гюнт обошёл весь мир в поисках своего предназначения, но так и не нашёл того, что искал. На родине все это время его ждала Сольвейг. Именно любовь и помогла герою ему обрести себя, найти истину. 

Органный концерт, основанный на сюжете норвежской драматической пьесы "Пер Гюнт", поразит поэтикой своих текстов и музыкальной драматургией. Насладитесь музыкой Эдварда Грига. 

Анастасия Лазарева — художественное слово;
Екатерина Герман — скрипка; Семён Сердюков — кларнет;
Юлия Розовская — виолончель;
Павел Иванов — перкуссия;
Георгий Фёдоров — фортепиано.
Орган: Gustav Steinmann.

Продолжительность концерта – 1 час, без антракта.

Фото: Pxhere

Теги: концерт, музыка, пер гюнт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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