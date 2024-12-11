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В Петербурге нутрициолог рассказала, как перекус сделать полезным
Сегодня, 14:22
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В Петербурге нутрициолог рассказала, как перекус сделать полезным

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Лучше не стоит устраивать перекусы "на ходу".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Ковалева рассказала, как сделать перекус полезным. 

Часто на перекус покупают протеиновые батончики. По словам специалиста, важно внимательно читать этикетку. Их можно выбрать, если в составе мало ингредиентов. 

Кроме того, отличный перекус – орехи, однако в том случае, если к ним добавить что-то еще, например, творог. А в цукатах нет пользы, их хорошо заменить свежими фруктами. 

Лучше не стоит устраивать перекусы "на ходу". В противном случае растет риск переедания. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам перечислили продукты, провоцирующие онкологию. 

Фото: pxhere 

Теги: нутрициолог, перекус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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