Нутрициолог рассказала петербуржцам, какие сухофрукты могут быть опасными

Специалист отметила, что блестящий вид сухофруктов может говорить о содержащихся в них химикатах.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Попова рассказала, какие сухофрукты могут навредить здоровью.

Специалист отметила, что блестящий вид сухофруктов может говорить о содержащихся в них химикатах.

Обработка диоксидом серы – это допустимая обработка, потому что она защищает нас от бактерий, патогенов и плесени. Плесень гораздо страшнее остатков диоксида серы, тем более его можно легко убрать, промыв сухофрукты горячей водой. Юлия Попова, нутрициолог

А каустической содой обрабатывают для того, чтобы шкурка лопнула, и сухофрукт быстрее высох. Она также удаляется горячей водой. Именно поэтому продукт лучше замочить перед употреблением на 30-40 минут.

Кроме того, стоит отнестись внимательно к количеству потребляемых сухофруктов.

Во-первых, возвращаясь к перекусу, все-таки лучше их есть в качестве десерта после еды, чтобы искусственно не поднимать сахар. Во-вторых, есть нормы, которые диетологи уже рассчитали за нас, это от четырех до семи плодов засушенных, либо горсть изюма. Юлия Попова, нутрициолог

При этом в каждом сухофрукте большое количество минералов и витаминов. В частности, в изюме много калия, полезного для сердечно-сосудистой системы и почек. Курагу стоит употреблять тем, кто пытается избавиться от анемии, – в ней содержатся железо и медь. В черносливе есть бор, кремний, калий, кальций, что важно для костей.

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