На Подвойского ранили ножом мужчину

Скорую для пострадавшего вызвала девушка, которая стала свидетелем случившегося.

В Петербурге на мужчину напал хулиган с ножом. Инцидент произошел в четверг, 14 декабря, на улице Подвойского у дома № 50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На петербуржца напал прохожий. Он ударил мужчину ножом. Скорую для пострадавшего вызвала девушка, которая стала свидетелем случившегося.

Прибывшие стражи порядка задержали у соседнего дома 33-летнего мужчину, подозреваемого в нападении. Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается, подробности уточняются.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. 33-летнего петербуржца госпитализировали с проникающей колото-резаной раной живота.

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Фото: Piter.tv