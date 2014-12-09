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На Железнодорожной улице мужчина сломал ребра подруге
Сегодня, 11:16
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На Железнодорожной улице мужчина сломал ребра подруге

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У подозреваемого в нападении уже были проблемы с законом.

В Петербурге мужчина избил женщину. Пострадавшая попала в больницу с переломами ребер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Злоумышленник напал на женщину еще 22 ноября. Инцидент произошел в квартире дома № 60 по Железнодорожной улице в Пушкине. 55-летняя пострадавшая рассказала, что ее отпинал знакомый.

Накануне, 14 декабря, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель города. У мужчины уже были проблемы с законом. 

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: петербургская полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершённом 26 лет назад. 

Фото: Piter.tv

Теги: железнодорожная, полиция, сломал ребра
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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