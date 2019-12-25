Петербургская полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершённом 26 лет назад

Теперь мужчине грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители Калининского района Северной столицы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве петербурженки в 1997 году. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп женщины 1970 года рождения с внешними признаками насильственной смерти был найден в квартире на проспекте Науки. Районной прокуратурой было возбуждено дело по статье об убийстве.

Выйти на преступника удалось лишь спустя 26 лет: его задержали в Нижнем Тагиле. Им оказался ранее не судимый 47-летний выходец из Свердловской области. Теперь мужчине грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы до двух лет.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Петербурга заключили под стражу за убийство 30-летней давности.

Фото: Piter.TV