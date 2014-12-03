Жителя Петербурга заключили под стражу за убийство 30-летней давности

В его отношении возбуждены уголовные дела по пп. "а" и "з" ст. 15, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР.

Московский районный суд заключил под стражу до 7 января 2024 года 59-летнего петербуржца, который сознался в убийстве 30-летней давности 8 декабря. В его отношении возбуждены уголовные дела по пп. "а" и "з" ст. 15, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 12 декабря.

Напомним, что 11 января 1993 года, находясь между домом 13 по улице Решетникова и домом 4 по улице Севастьянова, мужчина произвел шесть выстрелов из пистолета ТТ в двух пассажиров автомобиля "РАФ" – 1953 и 1935 гг. рождения, после чего скрылся. Один из потерпевших от полученных травм скончался на месте, а второму оказали медицинскую помощь, и он выжил. Оружие злоумышленник выбросил в воду возле дома 186 по набережной Обводного канала. Тогда же возбудили уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).

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Фото: Piter.TV