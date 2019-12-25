В Петербурге разыскивают агрессоров, избивших мужчину возле клуба на Пятилеток

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция разыскивает агрессоров, избивших мужчину возле клуба на проспекте Пятилеток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 ноября поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что накануне со следами побоев в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 33-летний мужчина.

Полицейскими установлено, что 17 ноября в 7 утра у входа в клуб, расположенного в доме 8 корпус 1 по проспекту Пятилеток, потерпевший был избит неизвестными.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее на улице Рубинштейна петербуржец хотел защитить девушку от нападения, но сам оказался в реанимации.

Фото: Piter.tv