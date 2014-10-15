На улице Рубинштейна петербуржец хотел защитить девушку от нападения, но сам оказался в реанимации

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

На улице Рубинштейна в Петербурге произошла потасовка, в результате которой один из ее участников оказался в реанимации. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, начался конфликт около дома 24 после того, как девушку ударил мужчина. За нее попытался заступиться 23-летний парень, однако он сам стал жертвой и пострадал больше остальных.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. У него диагностированы закрытая травма брюшной полости, ушиб передней брюшной стенки и разрыв почки. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы рассказывали о том, что после драки с одноклассником 10-летняя петербурженка попала в больницу.

Видео: Telegram / Mash на Мойке