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На улице Рубинштейна петербуржец хотел защитить девушку от нападения, но сам оказался в реанимации

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Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

На улице Рубинштейна в Петербурге произошла потасовка, в результате которой один из ее участников оказался в реанимации. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

По предварительным данным, начался конфликт около дома 24 после того, как девушку ударил мужчина. За нее попытался заступиться 23-летний парень, однако он сам стал жертвой и пострадал больше остальных. 

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. У него диагностированы закрытая травма брюшной полости, ушиб передней брюшной стенки и разрыв почки. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

Ранее мы рассказывали о том, что после драки с одноклассником 10-летняя петербурженка попала в больницу. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: драка, мариинская больница, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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