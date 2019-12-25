После драки с одноклассником 10-летняя петербурженка попала в больницу

У девочки диагностировали закрытый перелом носа и компрессионный перелом позвонка.

Драка в одной из школ Петроградского района обернулась госпитализацией для 10-летней девочки. Об этом пишет 78.ru.

Известно, что у пострадавшей 15 ноября произошел конфликт с одноклассником. Мальчик поставил ей подножку, и после этого началась потасовка.

Домой четвероклассница вернулась в окровавленной одежде, тогда ее семья обратилась в полицию. У девочки диагностировали закрытый перелом носа и компрессионный перелом позвонка.

По словам матери школьницы, конфликт с мальчиком у них длится 2 года. Отец последнего отрицает причастность сына к драке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Дмитровском переулке молодые люди устроили кровавую драку.

Фото: Piter.TV