  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После драки с одноклассником 10-летняя петербурженка попала в больницу
Сегодня, 8:21
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После драки с одноклассником 10-летняя петербурженка попала в больницу

0 0

У девочки диагностировали закрытый перелом носа и компрессионный перелом позвонка.

Драка в одной из школ Петроградского района обернулась госпитализацией для 10-летней девочки. Об этом пишет 78.ru. 

Известно, что у пострадавшей 15 ноября произошел конфликт с одноклассником. Мальчик поставил ей подножку, и после этого началась потасовка. 

Домой четвероклассница вернулась в окровавленной одежде, тогда ее семья обратилась в полицию. У девочки диагностировали закрытый перелом носа и компрессионный перелом позвонка. 

По словам матери школьницы, конфликт с мальчиком у них длится 2 года. Отец последнего отрицает причастность сына к драке. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Дмитровском переулке молодые люди устроили кровавую драку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка в школе, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии