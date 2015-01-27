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В Дмитровском переулке молодые люди устроили кровавую драку
Сегодня, 12:26
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В Дмитровском переулке молодые люди устроили кровавую драку

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Младший из них ударил оппонента кастетом с шипами по лицу, после чего скрылся.

В Центральном районе Петербурга произошла кровавая драка, пишет "Фонтанка". 

Ночью 18 ноября у дома 13 по Дмитровскому переулку словесная перепалка между 21-летним и 22-летним местными жителями переросла в нападение. Младший из них ударил оппонента кастетом с шипами по лицу, после чего скрылся. 

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а нападавшего задержали. В отношении последнего составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге депутаты подрались из-за детских площадок на улице Чудновского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дмитровский переулок, драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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