В Дмитровском переулке молодые люди устроили кровавую драку

В Центральном районе Петербурга произошла кровавая драка, пишет "Фонтанка".
Ночью 18 ноября у дома 13 по Дмитровскому переулку словесная перепалка между 21-летним и 22-летним местными жителями переросла в нападение. Младший из них ударил оппонента кастетом с шипами по лицу, после чего скрылся.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а нападавшего задержали. В отношении последнего составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге депутаты подрались из-за детских площадок на улице Чудновского.
Фото: Piter.TV
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