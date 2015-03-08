В Петербурге депутаты подрались из-за детских площадок на улице Чудновского

Участник СВО и муниципальный депутат заподозрил депутатов в коррупционном сговоре.

В муниципалитете "Правобережный" участник СВО и муниципальный депутат Артём Леонтьев заподозрил депутатов в коррупционном сговоре из-за траты денег на детские площадки. За проект проголосовали без него, и это стало причиной сомнений.

Как пишет 78.ru, в 2025 году депутаты планируют потратить на две новые площадки почти 70 млн рублей, 25 млн из них пойдут на демонтаж уже существующего оборудования. Однако площадки находятся в хорошем состоянии.

При этом местные жители уже почти 10 лет просят сделать нормальные тротуары. Эту проблему почему-то не закладывают в бюджет. Участнику СВО рассказали, что документ принят уже в начале октября, заверенную копию ему выдавать отказались, а после — началась драка. По словам депутата, заявления в полицию уже написано.

Ранее Piter.TV сообщал, что на выступлении Кашпировского в Петербурге произошла потасовка.

Фото: Piter.TV