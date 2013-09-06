На выступлении Кашпировского в Петербурге произошла потасовка

В Петербурге во время выступления известного "целителя" досталось журналистам.

В Санкт-Петербурге проходят трёхдневные "творческие встречи целителя" Анатолия Кашпировского со зрителями. Атмосфера в Доме культуры им. Шелгунова на Петроградской стороне на первом же выступлении была далека от спокойной.

Как пишет "Российская газета", большая часть аудитории 85-летнего "целителя", чьи методы не доказаны — пожилые женщины. Некоторые из пришедших посмотреть на Кашпировского и вовсе считали его давно умершим. Людей привело простое человеческое любопытство.

Однако охранники повели себя агрессивно, направив всю свою силу на представителя СМИ. Пытались выбить камеру из рук оператора, а также заставили силой уйти со сцены журналистку, которая решила спросить о методах работы у самого Кашпировского.

Ранее Piter.TV сообщал, что трое глав бюджетных инстанций Фрунзенского района были уличены в коррупции.

Фото: pxhere