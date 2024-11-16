Сын Кашпировского отказался приезжать из США на похороны отца

Похороны психотерапевта состоится 8 октября в Москве.

Сын психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского Сергей не приедет на прощание с отцом. Сейчас мужчина проживает в Соединенных Штатах, сообщил РИА Новости племянник покойного Юрий Мамаев.

По его словам, он узнал о решении родственника Мамаев во время телефонного разговора с супругой Анатолия Кашпировского Гулизар. Женщина отметила, что "Сергей отказался вылетать на похороны".

Церемония прощания, которая состоится 8 октября в 12:00 в Большом зале Троекуровского кладбища, будет открытой. Кашпировского похоронят в другом месте. По словам родственников, у него было особое пожелание относительно места захоронения, которое не раскрывается.

Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет после резкого падения давления и последующей госпитализации. Как сообщил его директор Сергей Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)