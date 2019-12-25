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Кашпировский отказался назвать себя экстрасенсом
Сегодня, 13:43
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Кашпировский отказался назвать себя экстрасенсом

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По его словам, он считает себя обычным человеком.

Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский отказался назвать себя экстрасенсом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Кашпировского, он считает себя обычным человеком. Он также подчеркнул, что в мире не существует никаких экстрасенсов. Врач пояснил, что имеет в виду создание программирующих ситуаций, которые лежат в основе его концепции дистанционного психологического воздействия.

Ранее в Госдуме объяснили, почему за пьянство детей нужно наказывать родителей.

Фото: pxhere.com

Теги: анатолий кашпировский, врач, экстрасенс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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