По его словам, он считает себя обычным человеком.

Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский отказался назвать себя экстрасенсом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Кашпировского, он считает себя обычным человеком. Он также подчеркнул, что в мире не существует никаких экстрасенсов. Врач пояснил, что имеет в виду создание программирующих ситуаций, которые лежат в основе его концепции дистанционного психологического воздействия.

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